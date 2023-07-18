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В Україні здорожчає пальне: експерт розповів, скільки коштуватиме літр бензину

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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524
Час на прочитання
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В Україні здорожчає пальне: експерт розповів, скільки коштуватиме літр бензину

АЗС України піднімуть ціни на пальне у липні 2023 / Фото: Unsplash

Подорожчання варто очікувати вже у найближчі тижні.

В Україні найближчими тижнями може здорожчати бензин. Його вартість ймовірно сягне понад 50 грн за літру.

Про це 18 липня в етері телемарафону сказав експерт нафторинку Олександр Сіренко.

Експерт вважає, що ціни на дизельне паливо уже сягнули свого максимуму, а от бензин ймовірно таки здорожчає. 

"Я би дав такий акуратний прогноз. Скажімо, по дизельному пальному ми вже вперлись в ту межу, якої потрібно було досягти за нових умов оподаткування. А по бензину, думаю, що до кінця липня нас очікує ще, як мінімум, 3 гривні здорожчання на заправках. Тобто мережі перетнуть позначку 50 гривень за літр вже наступними тижнями", - пояснив Олександр Сіренко. 

Нагадаємо, від 1 липня в Україні повернули повне оподаткування на пальне. В середньому ціни на великих АЗС уже зросли на 3-4 грн. 

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Дата публікації
Перегляди
524
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