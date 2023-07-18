В Україні здорожчає пальне: експерт розповів, скільки коштуватиме літр бензину

Подорожчання варто очікувати вже у найближчі тижні.
В Україні найближчими тижнями може здорожчати бензин. Його вартість ймовірно сягне понад 50 грн за літру.
Про це 18 липня в етері телемарафону сказав експерт нафторинку Олександр Сіренко.
Експерт вважає, що ціни на дизельне паливо уже сягнули свого максимуму, а от бензин ймовірно таки здорожчає.
"Я би дав такий акуратний прогноз. Скажімо, по дизельному пальному ми вже вперлись в ту межу, якої потрібно було досягти за нових умов оподаткування. А по бензину, думаю, що до кінця липня нас очікує ще, як мінімум, 3 гривні здорожчання на заправках. Тобто мережі перетнуть позначку 50 гривень за літр вже наступними тижнями", - пояснив Олександр Сіренко.
Нагадаємо, від 1 липня в Україні повернули повне оподаткування на пальне. В середньому ціни на великих АЗС уже зросли на 3-4 грн.
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