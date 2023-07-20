Россияне атаковали Сумы беспилотниками: есть попадания

В ночь на четверг, 20 июля, российская оккупационная армия атаковала город Сумы тремя беспилотниками. Есть попадания.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня ночью, около 01:30 Сумы атаковали три БпЛА типа "Shahed 136". Один из них сбит. Второй — подбит Силами ПВО ВСУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что третий дрон россиян попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В результате "прилета" повреждено помещение заведения. Возник пожар. Ее уже удалось ликвидировать.

Также в ОВА сообщают, что ранения получила медицинская сестра заведения. На месте происшествия бригада скорой помощи оказала ей помощь.

Атака ночью 20 июля

После полуночи воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. ПС ВСУ предупредили об угрозе атаки БПЛА. В частности, в Сумской области.

В Сумской области сирены раздались в 00:42. Тревога продолжалась до 02:02. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумах. ОВА сообщила о работе ПВО.

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