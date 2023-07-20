Готовила воздушный удар россиян: СБУ задержала чиновник "УЗ"

В настоящее время злоумышленница доложена о подозрении.
Украинская служба безопасности задержала должностницу "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар армии Российской Федерации по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области. Также в Днепре правоохранители задержали осведомительницу оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленницей оказалась чиновник местного подразделения "УЗ". Ее к сотрудничеству российские военные привлекли в начале 2023 года. По указанию куратора приспешница врага собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра. Полученную информацию оккупанты использовали для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры страны.
Правоохранителям удалось разоблачить злоумышленницу и задержать ее. Во время обыска по месту жительства у задержанной был обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским "куратором".
Следствие установило, что российский информатор был на "прямой связи" с кадровым военным армии РФ, находившимся на временно оккупированной части территории Донбасса.
"В поле зрения российской спецслужбы чиновник попала из-за своей деструктивной активности в российских пабликах, где она публиковала предложения по помощи оккупационным войскам", — говорится в сообщении СБУ.
Для сбора разведданных фигурантка объезжала территорию города на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты.
В настоящее время злоумышленница доложена о подозрении. Она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.
Как сообщалось, в Николаевской области задержали агентку РФ – координировала удары оккупантов по админзданиям. Она передавала российским спецслужбам через родственника из Крыма координаты админпостроек местных органов исполнительной власти, а также данные о местах дислокации и техники ВСУ. Информатору грозит до 12 лет тюрьмы.
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