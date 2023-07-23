Маша Ефросинина сообщила о проблемах в отношениях с мужем

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина рассказала поклонникам, что сейчас имеет определенные проблемы в отношениях с мужем Тимуром Хромаевым.

Об этом знаменитость честно рассказала в сторис своей страницы в Instagram. До этого в фтоблоге Маша отметила, что не будет участвовать в публичных ссорах и добавила, что будет публично высказываться только тогда, когда почувствует, что это что-то изменит и что-то повлияет.

После этого поста на Ефросинину вылилось немало хейта. Но потом Маша не удержалась и объяснила, что у нее сейчас непростой период в жизни и ей есть, чем заниматься:

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"У меня есть свои эмоции, своя жизнь, хул*пизд*ард обязанностей и ответственности за мое дело с помощью женщинам. Есть куча дел с моими детьми, для которых я уже полтора года и мать, и отец. Есть ежедневные слезы и страхи за Тимура, с которым сейчас отношения проходят очередное испытание… Почему я вас не интересую как человек, а только как объект, который нужно разъ*бать, когда вам хочется, чтобы я вела себя так же, как плохо вам?" – поделилась в соцсети Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что Маша Ефросинина и бизнесмен Тимур Хромаев, который с начала полномасштабной войны защищает нашу страну от российских оккупантов, вместе уже 20 лет. За это время у супругов был один серьезный кризис, который произошел в 2013 году. Тогда они едва не развелись и даже жили отдельно год. Впрочем, супругам удалось сохранить брак и прийти к взаимопониманию. У Маши и Тимура есть двое общих детей – 19-летняя дочь Нана и 9-летний сын Александр.

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