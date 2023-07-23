Польща будує на кордоні з Білоруссю нову військову частину

В Польщі до кінця цього року, на кордоні з Білорусією, з’явиться нова військова частина.

Про повідомив міністр оборони Маріуш Блащак, пише "Польське радіо".

За його словами, планується створити новий саперний батальйон, який увійде до складу 15 Гіжицької механізованої бригади. Вона, своєю чергою входить до складу 16-ї Поморської механізованої дивізії.

У нового батальйону основне завдання - зміцнення східної стіни та забезпечення так званого Сувальського перешийка через географічні умови, рельєф місцевості та стратегічне розташування шляхів сполучення.

Нагадаємо, що український контрнаступ буде продовжуватися наступні місяці.

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