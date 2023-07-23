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Польща будує на кордоні з Білоруссю нову військову частину

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Польща будує на кордоні з Білоруссю нову військову частину

Польща побудує на кордоні з Білорусією нову військову частину / Фото: соцмережі

Основна задача нової частини буде зміцнення схудної стіни.

В Польщі до кінця цього року, на кордоні з Білорусією, з’явиться нова військова частина.

Про повідомив міністр оборони Маріуш Блащак, пише "Польське радіо".

За його словами, планується створити новий саперний батальйон, який увійде до складу 15 Гіжицької механізованої бригади. Вона, своєю чергою входить до складу 16-ї Поморської механізованої дивізії.

У нового батальйону основне завдання -  зміцнення східної стіни та забезпечення так званого Сувальського перешийка через географічні умови, рельєф місцевості та стратегічне розташування шляхів сполучення.

Нагадаємо, що український контрнаступ буде продовжуватися наступні місяці.

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Дата публікації
Перегляди
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