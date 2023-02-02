В плен сдались оккупанты, которые мародерили и убивали в Буче и Ирпене

На сегодняшний день остатки печально известной бригады появились снова в направлении Угледара

В Донецкой области в районе города Угледар замечены солдаты из 155-й бригады морской пехоты РФ, которые мародерили и совершали военные преступления против мирных жителей Бучи и Ирпеня. Десять оккупантов из этой бригады сдались в плен.

Об этом во время онлайн-брифинга в Military Media Center сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

Также читайте Во временно оккупированном Мариуполе на базе оккупантов прогремели мощные взрывы: виден черный дым

"155-я бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев (в феврале и марте 2022 года – ред). Они заходили в Ирпень и Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что они мародерили и совершали бесчинства. Однако они были почти в полном составе уничтожены в том районе", – рассказал Алексей Дмитрашковский.

По словам полковника, после восстановления они появились в Донецком направлении, где в ноябре 2022 года были также уничтожены. И на сегодняшний день остатки этой бригады заметили снова в направлении Угледара.

Напомним, в Минреинтеграции обратились к украинцам с важным заявлением по обмену пленных.

Где живут российские пленные в Украине и что им разрешают: эксклюзивные подробности

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.