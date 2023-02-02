У полон здалися окупанти, які мародерили та вбивали у Бучі та Ірпені

На сьогодні остатки славнозвісної бригади з’явилися знову в напрямку Вугледара.

У Донецькій області в районі міста Вугледар помічені солдати з 155-ї бригади морської піхоти РФ, які мародерили та вчиняли воєнні злочини проти мирних жителів Бучі та Ірпеня. Десятеро окупантів із цієї бригади здалися в полон.

Про це під час онлайн-брифінгу в Military Media Center повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

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"155-та бригада у нас відома по Київському напрямку, коли штурмували місто Київ (у лютому та березні 2022 року - ред). Вони заходили в Ірпінь і Бучу. "Прославилися" ці бійці тим, що вони мародерили і чинили безчинства. Однак вони були майже в повному складі знищені в тому районі", - розповів Олексій Дмитрашківський.

За словами полковника, після відновлення вони з’явилися на Донецькому напрямку, де у листопаді 2022 року були також знищені. І на сьогодні остатки цієї бригади помітили знову в напрямку Вугледара.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції звернулися до українців із важливою заявою щодо обміну полонених.

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