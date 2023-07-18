"На передок попал ночью, а утром уже сдался в плен": пленный оккупант — видео

Россиянин рассказал, как попал на войну против Украины, а затем – в плен.
Военный РФ из Астраханской области, город Знамя, 27-летний Медведник Сергей, воевавший против Украины в составе "ток-ток войск" главы Чечни Рамзана Кадырова, рассказал, как попал в плен и даже не имел собственной формы на фронте.
Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Как рассказал оккупант, в Ростове он познакомился с неким Мухаммедом, который предложил присоединиться к "кадыровскому спецназу Ахмат". Затем он прибыл в Донецк и подписал контракт.
Убивать украинцев он согласился якобы из-за финансовых трудностей в семье, думал, что будет служить в штабе, никакой подготовки не проходил, обеспечения не было. Штанами и обувью поделился демобилизованный оккупант и затем их отправили насмерть.
"Обеспечения не было, штаны и берцы мне дал дембель. У нас не было ни инструктажей, ничего, два раза нас собрали на подсчет. Нас обманывают, на убой отпускают. Я думал, что буду в помощниках работать. Без оружия, потому что меня не научили даже жгут накладывать. При ранении я даже жгут не смог себе наложить", — рассказал россиянин.
По его словам, на 6 июня он попал в Луганск подписывать контракт, а затем сразу попал на "ноль".
"На передок попал ночью, а утром уже сдался в плен, потому что я не собирался воевать, я ехал работать при штабе. Мы были от вас (ВСУ - ред.) за 200 м и команда была сидеть в блиндаже и не высовываться. Это бессмысленная смерть, бессмысленная война", — резюмировал оккупант.
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