"Ели хлеб и печенье": пленный из "ДНР" рассказал о голоде и плохом обеспечении армии РФ — видео

Военнопленный из временно оккупированной Горловки в Донецкой области, 42-летний Александр Головко, ранее работавший на мебельной фабрике и воевавший против Украины в составе 269 отдельного стрелкового батальона РФ, рассказал о плохом обеспечении армии России и о коррупции.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, российские солдаты покупают форму у старшины за свои деньги. Оккупант также рассказал, что большое количество раненых солдат умирали на позициях из-за плохо отлаженной медицинской эвакуации и отсутствия медицинских средств.

"Позвонили с работы, сказали явиться в БК с вещами, там нас погрузили в автобус и отвезли в Енакиево, там переодели в форму и отвезли на заброшенное предприятие. Я был гранатометчиком. По стрельбе, мы только из автомата стреляли несколько раз. Нам обещали, что мы просто приедем на учебу, и это продлится 4-5 дней. А я здесь уже второй год", — рассказал он.

По словам пленника, оккупантам привозят форму, а затем требуют за нее деньги.

"Старшина спрашивал у всех размеры, а потом за деньги привозил форму. Мне кажется, что он (старшина – ред.) просто на рынке где-то дешево скупает и нам продает. Кроссовки стоят 5500. То что нам выдали, это у нас забрали. Месяц назад у нас забрали зимнюю форму и берцы", — сказал оккупант.

Он отметил, что из еды им привозили только хлеб, печенье и чай и заставляли ежемесячно сдавать деньги.

"Сидели голодные, ждали, пока что-нибудь привезут поесть. У нас большую часть денег забирали. Старшина. Мы сдавали ежемесячно на нужды роты по 20 тысяч рублей", — отметил он.

Оккупант также рассказал, что многие солдаты умирали от потери крови, машина не всегда приезжала вовремя, чтобы забрать раненых. В его роте было 96 человек, осталось чуть меньше 20. Это в основном убитые, раненые и покалеченные.

Напомним, пленный вагнеровец на интервью у украинского журналиста украл сигарету в прямом эфире (видео).

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