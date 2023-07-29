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Понад сотня "вагнерівців" вирушила до Сувальського коридору: прем’єр Польщі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Понад сотня "вагнерівців" вирушила до Сувальського коридору: прем’єр Польщі

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення "вагнерівців" до Сувальського коридору.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення "вагнерівців" до Сувальського коридору та висловив занепокоєння.

Понад сотня найманців ПВК "Вагнер", яку тепер вже у Білорусі очолює Євген Пригожи, вирушила до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь. 

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив у Twitter. 

"Лише цього року було 16 000 спроб нелегального перетину. Тепер ситуація стає ще небезпечнішою – понад 100 найманців групи Вагнера рушили до Сувальського перешийка", - сказав Моравецький.

За словами глави уряду Польщі, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". "Вагнерівці, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав він. 

Нагадаємо, у Держдумі РФ заявили, що їм "дуже потрібен" Сувальський коридор, який розділяє Польщу і Литву, а також може з'єднати Калінінградську область РФ з Білоруссю. Так, очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що ПВК "Вагнер" відправили до Білорусі "не лише для того, щоб навчати білоруські збройні сили", як повідомлялося раніше.

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Дата публікації
Перегляди
591
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