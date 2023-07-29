Понад сотня "вагнерівців" вирушила до Сувальського коридору: прем’єр Польщі

Понад сотня найманців ПВК "Вагнер", яку тепер вже у Білорусі очолює Євген Пригожи, вирушила до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив у Twitter.

"Лише цього року було 16 000 спроб нелегального перетину. Тепер ситуація стає ще небезпечнішою – понад 100 найманців групи Вагнера рушили до Сувальського перешийка", - сказав Моравецький.

За словами глави уряду Польщі, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". "Вагнерівці, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав він.

Нагадаємо, у Держдумі РФ заявили, що їм "дуже потрібен" Сувальський коридор, який розділяє Польщу і Литву, а також може з'єднати Калінінградську область РФ з Білоруссю. Так, очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що ПВК "Вагнер" відправили до Білорусі "не лише для того, щоб навчати білоруські збройні сили", як повідомлялося раніше.

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