До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки ударів ракетами РФ

У суботу, 29 липня, Одеси прибула місія ЮНЕСКО, аби провести комплексну оцінку шкоди культурним і релігійним об'єктам, які постраждали внаслідок російських ракетних ударів 19−23 липня.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

"Роботу розпочато. Місія фіксуватиме наслідки атак росіян, все документуватиме", - розповів міський голова Геннадій Труханов.

Слід зауважити, що минулого тижня Росія значно збільшила кількість атак по Одесі. Внаслідок ударів окупантів руйнувань зазнали цивільні та історичні будівлі.

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки російських атак. Фото: Одеса. Офіційно.

Фахівці ЮНЕСКО будуть оцінювати, яких збитків Одесі завдали атаки РФ. Фото: Одеса. Офіційно.

В Одесі місія ЮНЕСКО буде фіксувати завдану Росією шкоду. Фото: Одеса. Офіційно.

Удар по Спасо-Преображенському соборі в Одесі

Вночі проти 23 липня російська армія вдарила ракетами по Одесі. Унаслідок атаки була пошкоджена портова інфраструктура, шість житлових будинків, дві пам'ятки архітектури та Спасо-Преображенський собор. Половина храму залишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина.

Місцева влада назвала атаку тієї ночі наймасштабнішим ударом ворога по історичному центру Одеси від початку війни. Окупанти практично зруйнували найбільший собор півдня України. Одеська єпархія УПЦ МП відреагувала на ракетний удар та заявила, що атаку здійснила країна-терористка Росія.

У ЮНЕСКО відреагували на ракетний обстріл центру Одеси. Там наголосили, що організація "глибоко стривожена та рішуче це засуджує".

Тим часом у Міноборони РФ цинічно відповіли, чому завдали удару по місту. Там заявили, що у Спасо-Преображенському кафедральному соборі УПЦ МП перебували "іноземні найманці".

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