Чи боєздатні "вагнеревці" у Білорусі: у британській розвідці дізналися 

Найманці базуються у наметовому таборі поблизу села Цель.
До Білорусі прибуло вже декілька тисяч бойовиків ПВК "Вагнера". Проте їхня майбутня бойова ефективність поки під питанням.
Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.
Зазначається, що "вагнерівці" базуються у наметовому таборі поблизу села Цель. Супутникові знімки зафіксували близько 300 наметів та 200 транспортних засобів.
"Окремі повідомлення свідчать, що більшість видимих транспортних засобів — це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин", — кажуть аналітики.
Водночас вони зазначають, що залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, яку "Вагнер" використовував в Україні. Зокрема, існує реальна можливість, що ПВК була змушена повернути її російським військовим.
"Здатність "Вагнера" утримувати важку техніку та засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами його майбутньої боєздатності", — зазначають експерти.
За даними ГУР Міноборони України, на сьогодні на території Білорусі перебувають менше 10 тис. бойовиків "Вагнера", які почали прибувати туди наприкінці червня-початку липня після спроби заколоту власника компанії Євгена Пригожина.
Через виниклу в Білорусі загрозу Польща перекинула до свого східного кордону більше військ і планує будівництво нової військової частини. А в Литві заявили про суттєві зміни у своїх військових можливостях за останні роки та закликали не "танцювати під дезінформаційні меседжі Пу і Лу".
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