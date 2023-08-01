Мадонна разом з названими доньками запалила на концерті Бейонсе

Дві зірки також зустрілися за кулісами.
Американська співачка Мадонна весело проводить час у компанії своїх названих доньок - 17-річної Чифундо та 11-річних близнючок Естер і Стелли.
Так, зіркова мама разом із дітьми вирушила на грандіозне шоу співачки Бейонсе. Кадрами з концерту Мадонна поділилася в Instagram.
Разом із доньками 64-річна зірка запалювала на трибунах під суперхіти своєї колеги. А після завершення шоу Мадонна з дівчатками завітала за куліси до Бейонсе, де вони зробили спільне фото.
Також Медж подякувала Бі за її фантастичний концерт і зізналася, що її доньки просто в захваті від її творчості.
"Дякую тобі, королево Бі, за твоє розкішне шоу! Доньки були в захваті! Ми любимо тебе", - написала Мадонна.
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