Мадонна разом з названими доньками запалила на концерті Бейонсе

Дві зірки також зустрілися за кулісами.

Американська співачка Мадонна весело проводить час у компанії своїх названих доньок - 17-річної Чифундо та 11-річних близнючок Естер і Стелли.

Так, зіркова мама разом із дітьми вирушила на грандіозне шоу співачки Бейонсе. Кадрами з концерту Мадонна поділилася в Instagram.

Мадонна з доньками на концерті Бейонсе / Фото: instagram.com/madonna

Разом із доньками 64-річна зірка запалювала на трибунах під суперхіти своєї колеги. А після завершення шоу Мадонна з дівчатками завітала за куліси до Бейонсе, де вони зробили спільне фото.

Мадонна з доньками на концерті Бейонсе / Фото: instagram.com/madonna

Також Медж подякувала Бі за її фантастичний концерт і зізналася, що її доньки просто в захваті від її творчості.

"Дякую тобі, королево Бі, за твоє розкішне шоу! Доньки були в захваті! Ми любимо тебе", - написала Мадонна.

Мадонна з доньками на концерті Бейонсе / Фото: instagram.com/madonna

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