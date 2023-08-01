Мадонна вместе с приемными дочерьми зажгла на концерте Бейонсе

Две звезды тоже встретились за кулисами.

Американская певица Мадонна весело проводит время в компании своих приемных дочерей — 17-летней Чифундо и 11-летней близнец Эстер и Стеллы.

Да, звездная мама вместе с детьми отправилась на грандиозное шоу певицы Бейонсе. кадрами из концерта Мадонна поделилась в Instagram.

Мадонна с дочерьми на концерте Бейонсе / Фото: instagram.com/madonna

Вместе с дочерьми 64-летняя звезда зажигала на трибунах под суперхиты своей коллеги. А после завершения шоу Мадонна с девочками посетила кулисы в Бейонсе, где они сделали общее фото.

Мадонна с дочерьми на концерте Бейонсе / Фото: instagram.com/madonna

Также Мэдж поблагодарила Би за ее фантастический концерт и призналась, что ее дочери просто в восторге от ее творчества.

"Благодарю тебя, королева Би, за твое роскошное шоу! Дочери были в восторге! Мы любим тебя", — написала Мадонна.

Мадонна с дочерьми на концерте Бейонсе / Фото: instagram.com/madonna

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