Україна розпочала переговори зі США щодо безпекових гарантій

Сполучені Штати стали першими, з ким Україна розпочала цей процес.

Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, що передбачено Спільною декларацією про підтримку України. Цей процес стане основою для розроблення відповідних двосторонніх угод.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

"Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, з якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", – наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Таким чином буде посилено прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО. А це є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" погодили документ про гарантії безпеки для України. Вони будуть спрямовані на захист від майбутньої російської агресії.

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Україні можуть надати гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до НАТО.

Своєю чергою американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер пояснив, що гарантії безпеки не є альтернативою вступу до Альянсу. Це етап перед вступом України до НАТО. Він підкреслив, що такі безпекові гарантії є важливими.

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