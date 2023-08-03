Крим чи Донбас: експертка сказала, яку територію простіше буде реінтегрувати до України

Бойові дії, які відбувалися на Донбасі, через що звідти виїхала більшість проукраїнського населення, ускладнять реінтеграцію деокупованого регіону до України.

Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, повідомляє "Укрінформ".

"Нам значно простіше впоратися в Криму: якщо звідти прибрати російських військових, то там залишиться висока частка людей, налаштованих проукраїнськи. Бо коли Крим анексували, там не було війни, і багато людей просто не виїхали звідти, попри свої настрої. Друга особливість Криму – там є кримські татари, які налаштовані проукраїнськи, – сказала вона.

Донбас – це інше

Натомість з Донбасом, вважає Лібанова, ситуація є принципово іншою. Передовсім там "була пролита кров" і формально "немає російських військових". Однак через бойові дії переважна більшість проукраїнськи налаштованих осіб виїхала.

Експертка закликає Україну готуватися до того, що деокупація Донбасу викличе спротив людей, які проживали під російською владою з 2014 року. А це, найімовірніше, зумовить ризик появи проросійської влади на місцевих виборах.

"Я не розумію, як ми можемо там організувати вибори – місцеві чи немісцеві. Мене найбільше непокоять саме місцеві вибори. Ми що, отримаємо там проросійську владу? Як європейці 21 століття ми не можемо, як у Судетах, посадити німців у потяг – і нехай їдуть собі. Тож певного рецепта нема, принаймні, я його не знаю", – констатувала Лібанова.

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