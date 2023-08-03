Україна зробила потужний ривок у виробництві безпілотників – авіаексперт

Україна зробила потужний ривок у виробництві безпілотників. Зараз наше військо належним чином забезпечене цією технікою.

Про це сказав авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації О. К. Антонова Валерій Романенко, повідомляє FREEДОМ.

"За роки війни це виробництво отримало такий потужний ривок, що зараз… до війни я не міг цього уявляти. Зараз виділено величезні кошти, знято бюрократичні перепони, максимально прискорено прийняття на озброєння, створено структуру для швидких випробувань цих дронів на завадостійкість, до того ж на російському обладнанні", – сказав він.

Йдеться про станції радіоелектронної боротьби (РЕБ), які залишили росіяни, тікаючи з України. Зараз на полігонах наші фахівці випробовують українські дрони на стійкість до протидії безпосередньо на ворожій апаратурі.

Витратний матеріал, яким забезпечують ЗСУ

Сьогодні Україна налагодила випуск FVP-дронів. Це наймасовіший дрон, який потрібен навіть не кожному взводу, а кожному піхотному відділенню.

"Фактично у нас насичені війська розвідувальними дронами, які випускають понад 20 фірм. Величезна кількість зразків розвідувальних дронів, до того ж з електродвигунами, безшумними, здатними працювати в будь-який час дня і ночі, тобто 24 на 7 реально. У денних, нічних умовах. Цими дронами ми забезпечені", – зазначив Романенко.

Як відзначив Романенко, дрони баражувальні боєприпаси були проблемними. "Іноді їх називають камікадзе, хоча дрони-камікадзе – типовий клас "Шахеди", а дрони баражувальні боєприпаси це типу російських "Ланцет" і "Купол". Їх поки що недостатньо, але нові дрони, які у нас з'являються, заповнять саме цю нішу", – уточнив він.

Виробництво FPV-дронів розподілено по всій території України. Головні переваги:

такі дрони можна виробляти у маленьких майстернях, а не на величезних заводах, які схильні до ударів крилатих або балістичних ракет;

це виробництво, яке нарощується кількістю виробників;

не потрібні висококваліфіковані фахівці, достатньо одного-двох наладчиків, які завантажать програму, зроблять перевірки, і ці дрони можуть масово постачатися у війська.

"Це витратний матеріал. І виробництво таких витратних матеріалів, як снаряди, патрони, і FPV-дрони у нас уже начебто налагоджено", – резюмував Валерій Романенко.

Раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков розповів про нові дрони, які надійшли на озброєння ЗСУ. Вони вже застосовуються і вдало нищать окупантів, які прийшли на нашу землю.

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