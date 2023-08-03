Украина совершила мощный рывок в производстве беспилотников – авиаэксперт

Украина совершила мощный рывок в производстве беспилотников. Сейчас наше войско должным образом снабжено этой техникой.

Об этом сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации А. К. Антонова Валерий Романенко, сообщает FREEДОМ.

"За годы войны это производство получило такой мощный рывок, что сейчас... до войны я не мог этого представлять. Сейчас выделены огромные средства, сняты бюрократические преграды, максимально ускорено принятие на вооружение, создана структура для быстрых испытаний этих дронов на помехоустойчивость, к тому же на российском оборудовании", – сказал он.

Речь идет о станциях радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые оставили россияне, убегая из Украины. Сейчас на полигонах наши специалисты испытывают украинские дроны на устойчивость к противодействию прямо на вражеской аппаратуре.

Расходный материал, которым обеспечивают ВСУ

Сегодня Украина наладила выпуск FVP-дронов. Это массовый дрон, который нужен даже не каждому взводу, а каждому пехотному отделению.

"Фактически у нас насыщенные войска разведывательными дронами, выпускающими более 20 фирм. Огромное количество образцов разведывательных дронов, к тому же с электродвигателями, бесшумными, способными работать в любое время дня и ночи, то есть 24 на 7 реально. В дневных, ночных условиях. Этими дронами мы обеспечены", – отметил Романенко.

Как отметил Романенко, дроны баражировочные боеприпасы были проблемными. "Иногда их называют камикадзе, хотя дроны-камикадзе – типичный класс "Шахеды", а дроны барражировочные боеприпасы это типа российских "Ланцет" и "Купол". Их пока недостаточно, но новые появляющиеся у нас пополнят именно эту нишу", – уточнил он.

Производство FPV-дронов распределено по всей территории Украины. Главные преимущества:

такие дроны можно производить в маленьких мастерских, а не на огромных заводах, подверженных ударам крылатых или баллистических ракет;

это производство, наращиваемое количеством производителей;

не нужны высококвалифицированные специалисты, достаточно одного-двух наладчиков, которые загрузят программу, проведут проверки, и эти дроны могут массово поставляться в войска.

"Это расходный материал. И производство таких расходных материалов, как снаряды, патроны, и FPV-дроны у нас уже вроде бы отлажено", — резюмировал Валерий Романенко.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новых поступивших на вооружение ВСУ дронах. Они уже применяются и удачно уничтожают пришедших на нашу землю оккупантов.

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