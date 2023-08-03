Врач "Йода" спас сотни бойцов: история медика на передовой

Военный медик спасал раненых под Бахмутом и вел в соцсетях свои репортажи о войне.

Медик из города Красилова в Хмельницкой области Роман Замрий был известным семейным врачом — декларации с ним подписали тысячи человек. Но он оставил гражданскую работу и с начала полномасштабного вторжения отправился на фронт – оказывать помощь раненым бойцам.

Об адских полтысячи дней, которые провел медик на передовой, говорится в сюжете ТСН.

Он должен уметь быстро зарядить американский пулемет и завести двигатель бронированной машины "Брэдли". Такие навыки военному медику 57-й бригады Роману Замрию с позывным "Йода" нужны, чтобы вывезти раненых с поля боя.

Роман живая легенда медицинской службы "Госпитальеры" и 17-го батальона. Семейный врач из Красилова стал военным медиком еще в 2014 году. В 2022-м – снова ушел добровольцем. Спасал раненых на Луганском, Херсонском, Донецком направлениях, в частности, под Бахмутом. И вел в соцсетях свои репортажи о войне.

Сколько бойцов удалось спасти — врач "Йода" уже сбился со счета. “Скорее запоминаются те, которых не удалось спасти... Через мои руки прошло около 700 раненых. Хуже всего было в Тошкивцах, Горском — там в один день было 80 раненых”, — говорит Роман.

Сейчас медик снова в своем кабинете в Красилове. Вспоминает, как получил позывной "Йода", впервые надев форму, которая была нетипичного зеленого цвета. “Полностью зеленый человек. Так и прицепилось”, — говорит Роман.

В первый рабочий день в районной поликлинике по возвращении с фронта пациентов у него немного – еще не все знают, что врач вернулся. А некоторые, не дождавшись своего семейного, подписали декларации с коллегами.

Но больше всего врача "Йода" ждали дома. Он один воспитывает троих детей – Себестьяна, Давида и 14-летнюю Аню. Они долго не видели отца, но следили за ним в соцсетях. Главное, говорят дети, не популярность папы, а то, что он выжил и сейчас дома.

“Все их детство они работали – копали, спали, дом строили, а теперь надо научиться отдыхать, видеть мир. Смотрю на их детство и думаю, что я что-то сделал не так”, — рассуждает Роман.

Теперь, пока его бригаду отвели в тыл для восстановления и отдыха, он хочет успеть наверстать упущенное и отправиться с детьми хотя бы в небольшое путешествие.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Врач "Йода"! История Романа Замрия, спасшего на передовой 700 человек!"

Напомним, ранее Марина Сердиченко рассказала ТСН о своем пути в капелланство и о работе с военными на "нуле".

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