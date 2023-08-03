Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты стали первыми, с кем Украина начала этот процесс.

Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, что предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины. Этот процесс станет основанием для разработки соответствующих двусторонних соглашений.

Об этом идет речь на официальном сайте президента Украины.

"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш крупнейший стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом, мы создаем успешную модель и для других партнеров", – подчеркнул Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Таким образом, будет усилен прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО. А это конечная цель и надежная гарантия безопасности.

Напомним, страны "Большой семерки" согласовали документ о гарантиях безопасности для Украины. Они будут направлены на защиту от грядущей российской агрессии.

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Украине могут предоставить гарантии безопасности по аналогии с Израилем, которые не предполагают вступления в НАТО.

В свою очередь, американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер объяснил, что гарантии безопасности не являются альтернативой вступлению в НАТО. Это этап перед вступлением Украины в НАТО. Волкер подчеркнул, что такие гарантии безопасности важны.

Читайте также: