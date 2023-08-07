"Як Путін": у ЦАР відбувся референдум за обнулення повноважень президента

У Центрально-Африканській Республіці повели референдум щодо внесення змін у конституцію країни.

Про це передає африканський телеканал Africa news.

У повідомленні вказується, що зміни, які запропонував президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, передбачають продовження терміну президентства з 5 до 7 років і скасування попереднього обмеження на два терміни, що дозволить Туадеру знову балотуватися у 2025 році.

Повідомляється, що остаточні дані будуть оприлюднені наприкінці серпня, а попередні дані за тиждень.

Телеканал повідомляє, що всього у голосуванні мали право брати участь 1,9 мільйона людей, але явка була доволі низькою. Опитування людей які проголосували, показують, що результат, скоріше за все, буде на користь внесення змін до конституції ЦАР.

Зазначимо, що пострадянському просторі так вчиняв багаторічний чинний диктатор Росії Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бунтівники в Нігері заявили, що призупинили роботу всіх інститутів і закрили кордони країни.

Крім того, ми раніше інформували, що речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що РФ воює в Україні за "свободу Африки та всіх людей на цій планеті".

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