Захарова видала цинічну заяву про "захист Африки окупантами"

Речниця МЗС РФ Марія Захарова не перестає дивувати своїми цинічними заявами про війну окупантів в Україні та "прагнення миру РФ". Так, цього разу вона видала, що РФ воює в Україні за "свободу Африки та всіх людей на цій планеті".

"Ви не бачите, що наші хлопці віддають своє життя. Не просто виступають, не просто говорять, а своїм життям відстоюють право не лише Африканського континенту, а всіх людей на планеті бути вільними", - заявила вона.

Захарова видала цинічну заяву про "подвиги" окупантів та "захист" Африки

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