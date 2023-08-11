Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Білий дім просить у Конгресу $200 млн на боротьбу з "вагнерівцями" в Африці

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
67
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Білий дім просить у Конгресу $200 млн на боротьбу з "вагнерівцями" в Африці

Для боротьби з бойовиками "Вагнера" Білий дім просить у Конгресу $200 млн / Фото: Associated Press

Також гроші будуть направлені на протидію іншим "шкідливим російським дійовим особам" в Африці.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена просить у Конгресу виділити 200 мільйонів доларів для протидії терористичному угрупованню "Вагнер".

Про це йдеться в супровідному листі директора Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг.

У листі зазначено, що  адміністрація президента США Джо Байдена запитує кошти на протидію "дестабілізуючій діяльності" угруповання "Вагнер", а також для інших "шкідливих російських дійових осіб" в Африці.

"Зокрема фінансування піде на зміцнення демократичних інститутів і безпеки африканських країн", — ідеться в супровідному листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові в Нігері, які захопили владу в країні, звернулися за підтримкою до російського терористичного угруповання "Вагнер".

Крім того, ми раніше інформували, що речниця МЗС РФ Захарова видала цинічну заяву про "захист Африки окупантами".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
67
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація