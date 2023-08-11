Білий дім просить у Конгресу $200 млн на боротьбу з "вагнерівцями" в Африці

Також гроші будуть направлені на протидію іншим "шкідливим російським дійовим особам" в Африці.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена просить у Конгресу виділити 200 мільйонів доларів для протидії терористичному угрупованню "Вагнер".

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Про це йдеться в супровідному листі директора Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг.

У листі зазначено, що адміністрація президента США Джо Байдена запитує кошти на протидію "дестабілізуючій діяльності" угруповання "Вагнер", а також для інших "шкідливих російських дійових осіб" в Африці.

"Зокрема фінансування піде на зміцнення демократичних інститутів і безпеки африканських країн", — ідеться в супровідному листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові в Нігері, які захопили владу в країні, звернулися за підтримкою до російського терористичного угруповання "Вагнер".

Крім того, ми раніше інформували, що речниця МЗС РФ Захарова видала цинічну заяву про "захист Африки окупантами".

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