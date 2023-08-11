Астрологічний прогноз на 11 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, який краще провести в спокійному режимі – без метушні та поспіху: досягти серйозної мети однаково не вдасться, тому не варто марнувати час і сили.

Символ дня: Черепаха.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око, соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися напередодні, сьогодні не минуть, особливо якщо їх не лікувати.

Харчування дня: небажано вживати грубу їжу з великою кількістю клітковини (цільнозерновий хліб, висівки, сочевицю та бобові) – вони можуть стати причиною подразнення шлунка та кишечника, які цього дня стануть особливо вразливими.

Стрижка дня: від стрижки цього дня необхідно відмовитись.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: ворожити можна тільки собі, іншим краще не передбачати долю, навіть з боку тих, хто займатиметься цим професійно.

Сни дня: сни нинішньої ночі повністю виявляться пророчими, причому, з їхнім розшифруванням проблем не виникне — все збудеться «близько до тексту», тобто, до сюжету сновидінь.

Табу дня: не можна нікуди переїжджати – ні на іншу квартиру, ні до іншого міста чи країни.

Цитата дня: «Коли щось закінчується в житті, чи то погане, чи хороше, залишається порожнеча. Але порожнеча, що залишилася після поганого, заповнюється сама собою. Порожнечу ж після хорошого можна заповнити, лише знайшовши щось найкраще…» (Ернест Гемінгвей).

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