Дуда закликав збільшити постачанні зброї Україні

Президент Польщі Анджей Дуда закликав західних лідер збільшити військову допомогу Україні, бо наявним у ЗСУ озброєнням змінити баланс сил не вийде.

Про це він заявив під час інтерв’ю The Washington Post.

Дума зазначив, що завдяки постачанню партнерів наразі Україна має набагато більш сучасний потенціал, аніж Росія, однак, за його словами, цього не достатньо.

"Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно, ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових, вони потребують більшої допомоги", – заявив польський президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські агресори не будуть застосовувати ядерну зброю проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що представник Пентагону Пет Райдер заявив, що українські військові належним чином застосовують у війні проти російських агресорів касетні боєприпаси, які були надані Сполученими Штатами.

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