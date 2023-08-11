У Пентагоні оцінили використання ЗСУ касетних боєприпасів

Українські військові належно застосовують у війні проти російських агресорів касетні боєприпаси, які були надані Сполученими Штатами.

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Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер, інформує C-SPAN.

Він заявив, що касетні боєприпаси діли можливість українцям можливість ефективно продовжувати боротьбу з агресорами.

"Що стосується DPICM (касетні боєприпаси - ред.). Ще раз повторю, це надало українцям можливість і далі воювати з ворогом. Є всі ознаки того, що вони застосовують це озброєння належно на полі бою, як і обіцяли", – наголосив Райдер.

Крім того, він зазначив, що США вже наростили виробництво артилерійських снарядів 155 мм до 14 тисяч на місяць і планують збільшити цей показних до 80 тисяч наступного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна надала Пентагону перший звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ за допомогою 155-мм касетних боєприпасів знищили польовий склад окупантів на Бердянському напрямку.

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