В Пентагоне оценили использование ВСУ кассетных боеприпасов

Украинские военные должным образом применяют в войне против российских агрессоров кассетные боеприпасы, предоставленные Соединенными Штатами.

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Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает C-SPAN.

Он заявил, что кассетные боеприпасы дали возможность украинцам возможность эффективно продолжать борьбу с агрессорами.

"Что касается DPICM (кассетные боеприпасы — ред.). Еще раз повторю, это предоставило украинцам возможность и дальше воевать с врагом. Есть все признаки того, что они применяют это вооружение надлежащим образом на поле боя, как и обещали", — подчеркнул Райдер.

Кроме того, он отметил, что США уже нарастили производство артиллерийских снарядов 155 мм до 14 тысяч в месяц и планируют увеличить этот показатель до 80 тысяч в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина предоставила Пентагону первый отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в борьбе с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ с помощью 155-мм кассетных боеприпасов уничтожили полевой состав кафиров на Бердянском направлении.

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