Дуда призвал увеличить поставки оружия Украине

Благодаря поставке партнеров сейчас Украина имеет гораздо более современный потенциал, чем Россия.

Президент Польши Анджей Дуда призвал западных лидер увеличить военную помощь Украине, поскольку имеющимся в ВСУ вооружением изменить баланс сил не получится.

Об этом он заявил во время интервью The Washington Post.

Дума отметил, что благодаря поставкам партнеров сейчас Украина имеет гораздо более современный потенциал, чем Россия, однако, по его словам, этого недостаточно.

"Имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх? И ответ, вероятно, нет. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что пока они не в состоянии совершить очень решительное контрнаступление против российских военных, они нуждаются в большей помощи", – заявил польский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что российские агрессоры не будут применять ядерное оружие против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что украинские военные должным образом применяют в войне против российских агрессоров кассетные боеприпасы, предоставленные Соединенными Штатами.

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