Астрологический прогноз на 11 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, который лучше провести в спокойном режиме – без суеты и спешки: достичь серьезных целей все равно не удастся, поэтому не стоит тратит время и силы напрасно.

Символ дня: Черепаха.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз, соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся накануне, сегодня не пройдут, особенно если их не лечить.

Питание дня: нежелательно употреблять грубую пищу с большим количеством клетчатки (цельнозерновой хлеб, отруби, чечевицу и бобовые) – они могут стать причиной раздражения желудка и кишечника, которые в этот день станут особенно уязвимыми.

Стрижка дня: от стрижки в этот день необходимо отказаться.

Дачные работы дня: один из лучших дней для садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: гадать можно только себе, другим лучше не предсказывать судьбу даже тем, кто заниматься этим профессионально.

Сны дня: сны нынешней ночи на сто процентов окажутся вещими, причем, с их расшифровкой проблем не возникнет – все сбудется «близко к тексту», то есть, к сюжету сновидений.

Табу дня: нельзя никуда переезжать – ни на другую квартиру, ни в другой город или страну.

Цитата дня: «Когда что-то заканчивается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее…» (Эрнест Хемингуэй).

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