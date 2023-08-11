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Астрологический прогноз на 11 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 11 августа

Астрологический прогноз на 11 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, который лучше провести в спокойном режиме – без суеты и спешки: достичь серьезных целей все равно не удастся, поэтому не стоит тратит время и силы напрасно. 

Символ дня: Черепаха. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз, соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся накануне, сегодня не пройдут, особенно если их не лечить.

Питание дня: нежелательно употреблять грубую пищу с большим количеством клетчатки (цельнозерновой хлеб, отруби, чечевицу и бобовые) – они могут стать причиной раздражения желудка и кишечника, которые в этот день станут особенно уязвимыми. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: один из лучших дней для садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: гадать можно только себе, другим лучше не предсказывать судьбу даже тем, кто заниматься этим профессионально. 

Сны дня: сны нынешней ночи на сто процентов окажутся вещими, причем, с их расшифровкой проблем не возникнет – все сбудется «близко к тексту», то есть, к сюжету сновидений. 

Табу дня: нельзя никуда переезжать – ни на другую квартиру, ни в другой город или страну. 

Цитата дня: «Когда что-то заканчивается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее…» (Эрнест Хемингуэй). 

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Дата публикации
Просмотры
409
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