Подготовка к саммиту мира: Ермак сообщил, когда будут обсуждать дату и место

К концу августа должна быть завершена работа по созданию перечня мероприятий (адженды) саммита мира, который будет представлен на следующей международной встрече на уровне советников.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

“Мы уже говорим о следующей встрече на уровне советников. Мы уже говорим о том, что начинаем обсуждать адженду непосредственно саммита мира для того, чтобы и послы, и советники могли уже обсуждать [ее] с лидерами своих стран”, — сообщил он.

По словам Ермака, в пятницу, 11 августа, было создано 10 рабочих групп, которые уже начали работать над перечнем мер по каждому пункту украинской формулы мира.

“В этих группах будут работать непосредственно наши специалисты – это и руководители министерств, и наши эксперты, также будут привлечены международные эксперты. Мы договорились, что эти рабочие группы начинают работать с понедельника”, – уточнил глава ОП.

В планах украинской стороны, как заметил Ермак, закончить эту работу до конца августа. "Чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джедде [на саммите в Саудовской Аравии], мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведения саммита мира", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, на саммите в Саудовской Аравии по поводу украинской формулы мира участники достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.

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