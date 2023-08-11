Підготовка до саміту миру: Єрмак повідомив, коли обговорюватимуть дату і місце

Створено 10 робочих груп, які працюють над переліком заходів для кожного пункту української формули миру.

До кінця серпня повинна бути завершена робота зі створення переліку заходів (адженди) саміту миру, який буде представлено на наступній міжнародній зустрічі на рівні радників.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ми вже говоримо про наступну зустріч на рівні радників. Ми вже говоримо про те, що починаємо обговорювати адженду безпосередньо саміту миру для того, щоб і посли, і радники могли вже обговорювати [її] з лідерами своїх країн”, - повідомив він.

За словами Єрмака, у п’ятницю, 11 серпня, було створено 10 робочих груп, які вже почали працювати над переліком заходів для кожного пункту української формули миру.

“У цих групах будуть працювати безпосередньо наші спеціалісти - це і керівники міністерств, і наші експерти, також будуть залучені експерти міжнародні. Ми домовились, що ці робочі групи починають працювати з понеділка”, - уточнив голова ОП.

У планах української сторони, як зауважив Єрмак, закінчити цю роботу до кінця серпня. “Щоб вже через місяць, як ми домовилися в Джедді [на саміті в Саудівській Аравії], ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату і місце проведення саміту миру", - наголосив голова ОП.

Нагадаємо, на саміті у Саудівській Аравії щодо української формули миру учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

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