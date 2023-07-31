Переговори щодо України в Саудівській Аравії: як вирішили діяти у Путіна

30 країн були запрошені на дискусії щодо України в Джидді, але Росії немає в списку.

Росія заявила 31 липня, що буде “уважно стежити” за переговорами щодо України, які відбудуться в Саудівській Аравії на початку наступного місяця.

Про це пише Politico.

Саудівська Аравія планує провести мирні переговори за участю України, західних держав і деяких великих країн, що розвиваються, в серпні, повідомила 29 липня газета The Wall Street Journal.

Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року і продовжує завдавати ракетних ударів по Україні, не була запрошена на переговори, але речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва “стежитиме за цією зустріччю”, повідомило 31 липня російське ЗМІ “РИА Новости”.

“Залишається до кінця зрозуміти, які цілі ставляться і про що, власне, планують говорити організатори”, — зазначив Пєсков, додавши, що будь-які спроби сприяти мирному врегулюванню “заслуговують на позитивну оцінку”. Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що не може бути ніякого припинення вогню, поки українські війська “наступають”.

Майбутні переговори, організовані Саудівською Аравією, в яких можуть взяти участь офіційні особи з 30 країн, відбудуться в Джидді 5 і 6 серпня.

Великобританія, Південна Африка, Польща та ЄС підтвердили свою участь у переговорах, а також очікується присутність радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, повідомляє The Wall Street Journal. Також запрошені Індія і Бразилія.

Раніше цього літа лідери та високопосадовці з понад десятка країн зібралися в Копенгагені, щоб обговорити можливий мирний план для України.

Але деякі великі країни, що розвиваються, все ще вагаються із засудженням війни, що стало очевидним під час саміту ЄС з латиноамериканськими лідерами, який відбувся минулого місяця.

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, офіційні особи сподіваються, що майбутні переговори можуть отримати міжнародну підтримку мирних вимог України і, можливо, призвести до саміту пізніше цього року. Західні дипломати повідомляють, що Саудівська Аравія була обрана для проведення цього раунду переговорів частково в надії переконати Китай, який має тісні зв'язки з Саудівською Аравією, взяти участь у переговорах.

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