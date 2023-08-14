Синоптики оновили прогноз на сьогодні, 14 серпня

Сьогодні, 14 серпня, в Україні буде сухо та хмарно. Вітер фіксуватимуть змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Опадів не прогнозується. Температура вночі становила +13...18°С, на півдні вдень вона сягне +27...32°С.

На Київщині також вдень буде до +32°С. У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважатиме західний зі швидкістю 3-8 м/с.

У столиці стовпчики термометрів покажуть вдень +30°С.

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

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