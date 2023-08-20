Якому знаку зодіаку пощастить 21 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 21 серпня?

День, коли зірки та астрологи застерігають нас від різких рухів – від активності й бурхливої діяльності пуття не буде, доведеться лише даремно витратити час і сили. Перенапружуватися не варто ні на роботі, ні вдома: в першому випадку бажано зайнятися наведенням ладу в документах, у другому – відмовитися від побутових турбот і, незважаючи на понеділок, відпочити. З важливими висновками та серйозними рішеннями, які можуть вимагати від нас люди навколо, також варто зачекати – не треба з ними поспішати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам треба приготуватися до того, що успіх супроводжуватиме їх у всіх сферах діяльності – таким розташуванням зірок просто гріх не скористатися. Тому астрологи радять цим вельми вітряним особам – представникам знака – згадати про те, що вони можуть бути людьми діловими, діяти активно й досягати поставленої мети. Тобто їм необхідно хапати удачу за хвіст, оскільки вона досить швидко може від них вислизнути, що буде, м'яко кажучи, неприємно.

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