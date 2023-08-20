Чи отримає Україна німецькі Taurus та американські ракети ATACMS: що каже Резніков

У Міноборони Українип запевняють, що парламент Німеччини схвально ставиться, аби передати Україні далекобійні ракети Taurus. Станом на зараз із західними партнерами тривають переговори.

Про це розповів в інтерв'ю 24 каналу міністр оборони Олексій Резніков.

Як він пояснив, ключовим аргументом в ухвалені рішень є наявність у ЗСУ Storm Shadow та SCALP, наданих британсько-французьким проєктом.

"Ситуація, що передача Taurus нібито залежить від ATACMS, нагадує, як було з танковою коаліцією. Чи таким чином ми можемо отримати і американські, і німецькі далекобійні ракети? Я не хотів би коментувати, про що між собою спілкуються колеги з Берліна і Вашингтона, але коли була дискусія про танки, тож для ухвалення рішення німецьким урядом було важливо, щоб їхні танки не були першими на полі бою в Україні проти Росії", – зауважив Резніков.

Як повідомляли раніше, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.

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