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Чи отримає Україна німецькі Taurus та американські ракети ATACMS: що каже Резніков

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чи отримає Україна німецькі Taurus та американські ракети ATACMS: що каже Резніков

Американські далекобійна ракета ATACMS / Фото: Associated Press

Те, що передавання Taurus нібито залежить від ATACMS, нагадує ситуацію із Leopard, розповів Резніков.

У Міноборони Українип запевняють, що парламент Німеччини схвально ставиться, аби передати Україні далекобійні ракети Taurus. Станом на зараз із західними партнерами тривають переговори. 

Про це розповів в інтерв'ю 24 каналу міністр оборони Олексій Резніков.

Як він пояснив, ключовим аргументом в ухвалені рішень є наявність у ЗСУ Storm Shadow та SCALP, наданих британсько-французьким проєктом.

"Ситуація, що передача Taurus нібито залежить від ATACMS, нагадує, як було з танковою коаліцією. Чи таким чином ми можемо отримати і американські, і німецькі далекобійні ракети? Я не хотів би коментувати, про що між собою спілкуються колеги з Берліна і Вашингтона, але коли була дискусія про танки, тож для ухвалення рішення німецьким урядом було важливо, щоб їхні танки не були першими на полі бою в Україні проти Росії", – зауважив Резніков.

Як повідомляли раніше, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Важливі новини з Нідерландів! Зеленський веде перемовини за закритими дверима

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Дата публікації
Перегляди
989
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