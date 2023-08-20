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Генерал Милли назвал проблемы оккупационной армии РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Генерал Милли назвал проблемы оккупационной армии РФ

Российские солдаты. / Фото: Associated Press

В частности, россияне обладают низким моральным духом.

Сейчас оккупационные войска армии РФ находятся "в довольно затруднительном положении" — продолжают нести огромные потери.

Об этом в интервью The Washington Post заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Кроме того, отмечает генерал, россияне обладают низким моральным духом, а командование армии РФ совершает много роковых ошибок.

"Россияне находятся в плохой форме. Они понесли огромные потери. Их моральный дух не очень высок. Их командование сомнительное и неоднородное, зависит от типа подразделения. На стратегическом уровне руководства, очевидно, есть много трения. Логистика не очень хорошая", — говорит Милли. .

По его словам, армия РФ находится в обороне, а между тем "Украина ведет борьбу".

Напомним, американские аналитики Института изучения войны заявляли, что успехи ВСУ на фронте подрывают Россию изнутри. В частности, способствуют этому неудачи оккупанты на юге Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1015
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