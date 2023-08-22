Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Полковник ЗСУ назвав три головні мішені для українських БПЛА по Москві

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2996
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Полковник ЗСУ назвав три головні мішені для українських БПЛА по Москві

Дрон. Ілюстративне / Фото: Міноборони України

За словами Світана, насамперед стоїть завдання знищення військових цілей противника.  

Україна передусім має атакувати російські аеродроми, паливоприймачі, склади з боєприпасами. Вони є законними військовими цілями.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан.

"Все залежатиме від кількості літальних апаратів, від їхньої дальності, бойової частини, яку вони можуть нести, та системи управління. Те, що потрібно насамперед атакувати аеродроми, паливоприймачі, склади з боєприпасами – це зрозуміло. Питання у можливостях нашого оборонпрому, можливостях Збройних Сил виконувати такі дії", - зазначив.

Світан зауважив, що "добре, що все це почалося, бо добрий початок – половина діла, однозначно треба з чогось починати. Це хороший напрямок, розумний, який може дати хороші результати. Справа не в тому, що в Москві закривають аеропорти, а в тому, що будь-який безпілотник може завдати удару військовому літаку, або паливоприймачу, або системам управління аеродромів, які можуть приймати літаки. Це головне завдання. Це є легальні військові цілі для будь-якого засобу ураження України на території Росії". 

Тому, за його словами, насамперед стоїть завдання знищення військових цілей противника.  

Як повідомляли в ISW, ЗСУ досягли значних тактичних успіхів в районі Роботиного.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Літаки F-16 для України, переваги ЗСУ на передовій | Що на фронті 20 серпня? Карта війни від ТСН

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2996
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація