Полковник ЗСУ назвав три головні мішені для українських БПЛА по Москві

Україна передусім має атакувати російські аеродроми, паливоприймачі, склади з боєприпасами. Вони є законними військовими цілями.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан.

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"Все залежатиме від кількості літальних апаратів, від їхньої дальності, бойової частини, яку вони можуть нести, та системи управління. Те, що потрібно насамперед атакувати аеродроми, паливоприймачі, склади з боєприпасами – це зрозуміло. Питання у можливостях нашого оборонпрому, можливостях Збройних Сил виконувати такі дії", - зазначив.

Світан зауважив, що "добре, що все це почалося, бо добрий початок – половина діла, однозначно треба з чогось починати. Це хороший напрямок, розумний, який може дати хороші результати. Справа не в тому, що в Москві закривають аеропорти, а в тому, що будь-який безпілотник може завдати удару військовому літаку, або паливоприймачу, або системам управління аеродромів, які можуть приймати літаки. Це головне завдання. Це є легальні військові цілі для будь-якого засобу ураження України на території Росії".

Тому, за його словами, насамперед стоїть завдання знищення військових цілей противника.

Як повідомляли в ISW, ЗСУ досягли значних тактичних успіхів в районі Роботиного.

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