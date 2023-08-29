Україна повернула тіла ще 84 загиблих військових

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним.

Україна повернула тіла 84 загиблих у війні військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

"Сьогодні (29 серпня - Ред.) відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що репатріація тіл з окупованих територій відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Після ідентифікації тіла загиблих передадуть їхнім рідним для поховання. Передавання оборонців здійснювалась відповідно до норм Женевських конвенцій.

Нагадаємо, в ООН повідомили, скільки українців убила Росія під час війни. Загинуло щонайменше 9 444 цивільних осіб, зокрема 545 дітей. Ще майже 17 000 осіб, серед яких 1 156 дітей, зазнали поранень.

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