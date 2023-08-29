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Украина вернула тела еще 84 погибших военных

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Украина вернула тела еще 84 погибших военных

Война. / Фото: Associated Press

Тела защитников после идентификации будут переданы их родным.

Украина вернула тела 84 погибших в войне военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

"Сегодня (29 августа – Ред.) состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ТОТ). Таким образом удалось вернуть тела еще 84 защитников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что репатриация тел с оккупированных территорий состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Гражданско-военном сотрудничестве ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

После идентификации тела погибших передадут их родным для погребения. Передача защитников осуществлялась в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Напомним, в ООН сообщили, сколько украинцев убила Россия во время войны. Погибли не менее 9 444 гражданских лиц, в том числе 545 детей. Еще почти 17 000 человек, среди которых 1 156 детей, получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
770
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