Українські військові завершили навчання у Польщі за стандартами НАТО – Генштаб

У Польщі відбувся курс з цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО для українських військових.

Проведення курсу було організовано на базі Центру підготовки до іноземних місій польських збройних сил, у рамках багатостороннього співробітництва з представники США, Великої Британії, Італії та Республіки Польща.

Про це інформує Генштаб України.

У курсі взяли участь військовослужбовці підрозділів ЦВС ЗСУ всіх рівнів військового управління, від тактичного до стратегічного.

Курс передбачав насичену та інтенсивну навчальну програму. Впродовж тижня учасники вивчали планування та проведення заходів цивільно-військового співробітництва, основи міжнародного гуманітарного права, розглядали процес прийняття військових рішень за стандартами НАТО, оцінювання стану цивільного середовища, розгортання та функціонування центрів цивільно-військового співробітництва, а також переймали міжнародний досвід з цивільно-військової взаємодії та захисту цивільного населення у збройних конфліктах.

Своєю чергою українські CIMIC ознайомили міжнародних партнерів з особливостями цивільно-військового співробітництва ЗСУ, в реаліях російсько-української війни. Поділилися власним досвідом роботи, вручили пам’ятні подарунки та подякували організаторам за підтримку українського народу. “Недаремно в нас кажуть, що справжні друзі пізнаються в біді. Ми безмежно вдячні нашим партнерам за всебічну підтримку українського війська, народу і країни, за єдність всього цивілізованого світу у боротьбі проти терористичного режиму Росії”, – серед іншого заявив представник Центрального управління ЦВС Генерального штабу ЗСУ полковник Юрій Іващенко.

По завершенню курсу всі учасники отримали відповідні міжнародні сертифікати про успішне проходження курсу.

Нагадаємо, 26 серпня видання The Guardian повідомило, що командування НАТО провело секретну нараду з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним на кордоні Польщі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний часто має секретні засідання з командуванням НАТО. Донедавна ця інформація від ЗМІ приховувалася. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він пояснив, що на таких нарадах головнокомандувач розповідає партнерам про тактику і стратегію ЗСУ, а також про тактику російської армії і повідомляє, що Україні ще потрібно для успішного просування на фронті.

Читайте також: