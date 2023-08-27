Украина ведет бои против России за господство над стратегически важными газовыми и нефтяными платформами в Черном море между Крымом и Одессой – так называемыми " вышками Бойко".

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии по состоянию на 27 августа.

Как отмечают британские разведчики, эти платформы "контролируют ценные углеводороды", а также используются как базы передового развертывания, вертолетные площадки и для размещения ракетных систем дальнего радиуса действия.

В частности, на прошлой неделе россияне обстреляли украинский военный малый катер, находившийся в районе так называемых "вышек Бойко" на северо-западе моря.

Также читайте Россия перекидывает элитные десантные войска на Запорожское направление — ISW

"После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким платформам, контролируемым Россией. И РФ, и Украина также периодически захватывали их своими войсками", – говорится в строительстве.

Напомним, 20 июня кафиры заявили о якобы ударах ВСУ по "вышкам Бойко" в Черном море. Захватчики сообщали о ранениях трех человек.

Заметим, "Вышки Бойко" в Черном море были военными объектами, благодаря которым Россия также добывала незначительную часть газа.

Читайте также: