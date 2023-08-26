Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит реагировать на провокации

День, когда конфликты могут возникать буквально на ровном месте, – без какого-либо весомого повода.

Не стоит реагировать на провокации со стороны недоброжелательно настроенных людей, нежелательно обижаться на нелепые слова и оскорбления, нельзя позволять втянуть себя в ссору, особенно если ее предмет не имеет особого значения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 августа для Овнов

Кое-кто из окружающих сегодня может быть настроен по отношению к вам агрессивно: постарайтесь не поддаваться на провокации – сохраняйте спокойное состояние духа.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 августа для Тельцов

Не стоит верить на слово тем, кто захочет опорочить в ваших глазах близкого вам человека – услышав о нем что-то неприятное, задайте себе простой вопрос: какую цель преследует говорящий?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 августа для Близнецов

Возможно события нынешнего дня покажутся вам не слишком приятными – не спешите с выводами, вполне возможно, что уже завтра вы измените свое мнение с негативного на позитивное.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 августа для Раков

Начав работать над каким-то делом, постарайтесь не охладеть к нему до вечера: отказавшись от него, вы потеряете редкую возможность продемонстрировать «товар» – таланты и способности – лицом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 августа для Львов

Воскресный день благоприятен для общения с близкими и родными людьми: при малейшей возможности нужно устроить семейный ужин или домашние посиделки с чаепитием и душевными разговорами.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 августа для Дев

Добрые дела, которые вы решите сделать сегодня, не должны иметь корыстной подоплеки, в противном случае судьбой они не зачтутся, а еще хуже – будут считаться такими, за которые полагается возмездие.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 августа для Весов

В отношениях с окружающими людьми сегодня от вас многого не потребуется, разве что выслушать человека, которому необходимо будет высказаться, и дать ему добрый совет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 августа для Скорпионов

День благоприятен для очищения организма на физическом уровне, чему будет способствовать чистая – негазированная – вода: желательно заменить ею тяжелую – жирную и жареную – пищу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 августа для Стрельцов

Родные и близкие потребуют к себе особого внимания, поэтому желательно нынешний выходной провести с детьми или родителями – в конце концов, моральные джолги перед любимыми людьми еще никто не отменял.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 августа для Козерогов

Любую задачу, которую, несмотря на выходной, поставит перед вами начальство, необходимо выполнить на «отлично» – в таком случае можно будет рассчитывать на новую должность или повышение зарплаты.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 августа для Водолеев

Хороший день для начала – или хотя бы планирования – ремонта: можно заказать дизайн-проект, составить смету, купить необходимые материалы и даже сделать первый шаг – например, оборвать старые обои.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 августа для Рыб

День благоприятен для перехода к здоровому образу жизни: прежде всего, нужно избавиться от вредных привычек – особенно, курения, а также можно садиться на диету и устраивать разгрузочный день.

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