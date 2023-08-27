Україна веде бої з РФ за "вишки Бойка" у Чорному морі - розвідка Британії

Раніше Україна завдала ударів по кількох платформах.

Україна веде бої проти Росії за панування над стратегічно важливими газовими та нафтовими платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так званими "вишками Бойка".

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії станом на 27 серпня.

Як зазначають британські розвідники, ці платформи "контролюють цінні вуглеводні ресурси", а також використовуються як бази передового розгортання, вертолітні майданчики і для розміщення ракетних систем дальнього радіуса дії.

Зокрема, минулого тижня росіяни обстріляли український військовий малий катер, який перебував у районі так званих "вишок Бойка" на північному заході моря.

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"Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна завдала ударів по кількох платформах, контрольованих Росією. І РФ, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 20 червня окупанти заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі. Загарбники повідомляли про поранення трьох людей.

Зауважимо, “Вишки Бойка” у Чорному морі були військовими об’єктами, завдяки ним Росія також видобувала незначну частину газу.

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