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Ракетна атака по Київщині: влада повідомила про потерпілих

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ракетна атака по Київщині: влада повідомила про потерпілих

Наслідки атаки по Київщині. ФОТО: ANDRII NEBYTOV

Люди отримали допомогу на місці.

Під час нічної атаки у Київській області через падіння уламків збитих ворожих ракет є двоє постраждалих. Також пошкоджено 10 приватних будинків.

Про це повідомляє КМДА вранці 27 серпня.

"Уночі вчергове ворог атакував область ракетами. Повітряна тривога тривала майже 3 години. В області працювала ППО. Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає", - розповів начальник КОВА Руслан Кравченко.

За його словами, один із будинків має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Також пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки, а 2 особи були травмовані. Люди отримали допомогу на місці.

"Оперативні служби продовжують працювати. Надається вся необхідна допомога", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо,  у Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети і якого типу під час атаки 27 серпня.

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