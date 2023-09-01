У США знайшли сліди динозаврів, яким 110 млн років

Сліди динозаврів стали доступними для людей через тривалу посуху.

У Державному парку Техасу було знайдено 70 нових слідів динозаврів, яким приблизно 110 млн років, вважають вчені.

Про це інформує The Messenger.

Повідомляється, що на тлі посухи, яка триває упродовж останніх двох років, співробітники парку виявили велику кількість слідів динозаврів.

Виявлені сліди з трьома пальцями, ймовірно, належать акрокантозавру, динозавру заввишки 4,6 м, тоді як більші сліди, ймовірно, належать завропосейдону, динозавру заввишки 18 м і вагою 44 т.

"Для нас це ненормально, але через два роки поспіль високих температур і посухи це дало нам можливість відкрити нові сліди (динозаврів – ред.)", — сказав Пол Бейкер із Державному парку Техасу.

Разом з тим у парку заявили, що будь-які значні опади знову зроблять сліди динозаврів недоступними для людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що предки людини жили на Землі в один час із динозаврами.

Крім того, ми раніше інформували, що у Великій Британії на пляжі жінка знайшла слід динозавра, якому понад 160 мільйонів років.

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