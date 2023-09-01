В США нашли следы динозавров, которым 110 млн лет

В Государственном парке Техаса было найдено 70 новых следов динозавров, которым примерно 110 млн лет, считают ученые.

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Об этом информирует The Messenger.

Сообщается, что на фоне продолжающейся за последние два года засухи сотрудники парка обнаружили большое количество следов динозавров.

Выявленные следы с тремя пальцами, вероятно, принадлежат акрокантозавру, динозавру высотой 4,6 м, в то время как большие следы, вероятно, принадлежат завропосейдону, динозавру высотой 18 м и весом 44 т.

"Для нас это ненормально, но через два года подряд высоких температур и засухи это дало возможность открыть новые следы (динозавров – ред.)", — сказал Пол Бейкер из Государственного парка Техаса.

Вместе с тем, в парке заявили, что любые значительные осадки снова сделают следы динозавров недоступными для людей.

Напомним, ранее сообщалось, что предки человека жили на Земле в одно время с динозаврами.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Великобритании на пляже женщина нашла след динозавра, которому более 160 миллионов лет.

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