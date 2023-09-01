В США нашли следы динозавров, которым 110 млн лет

Следы динозавров стали доступны для людей из-за длительной засухи.
В Государственном парке Техаса было найдено 70 новых следов динозавров, которым примерно 110 млн лет, считают ученые.
Об этом информирует The Messenger.
Сообщается, что на фоне продолжающейся за последние два года засухи сотрудники парка обнаружили большое количество следов динозавров.
Выявленные следы с тремя пальцами, вероятно, принадлежат акрокантозавру, динозавру высотой 4,6 м, в то время как большие следы, вероятно, принадлежат завропосейдону, динозавру высотой 18 м и весом 44 т.
"Для нас это ненормально, но через два года подряд высоких температур и засухи это дало возможность открыть новые следы (динозавров – ред.)", — сказал Пол Бейкер из Государственного парка Техаса.
Вместе с тем, в парке заявили, что любые значительные осадки снова сделают следы динозавров недоступными для людей.
Напомним, ранее сообщалось, что предки человека жили на Земле в одно время с динозаврами.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Великобритании на пляже женщина нашла след динозавра, которому более 160 миллионов лет.
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