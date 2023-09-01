Астрологічний прогноз на 1 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: свобода та розкутість, які властиві людям цього дня, здатні зіграти з ними злий жарт.

Символ дня: гроно винограду.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, помаранчевий, охра, теракотовий, кораловий.

Щасливі камені дня: прозорий аметист, око, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найімовірніше, триватимуть недовго, але їхній перебіг виявиться гострим, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі. М'ясо краще замінити рослинним білком – наприклад, квасолею.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але особливо для збирання винограду та виноробства.

Магія та містика дня: можна створювати амулети та обереги, а також чистити прикраси з благородних металів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються через три дні.

Табу дня: депресія стане поганою прикметою і надовго відлякає успіх — як особистий, так і професійний.

Цитата дня: «Якщо нам потрібен відпочинок та зміна атмосфери, то найкраще – прогулянка морем» (Джером Клапка Джером).

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