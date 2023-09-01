Астрологический прогноз на 1 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: свобода и раскрепощенность, которые свойственны людям в этот день, способны сыграть в ними злую шутку.
Символ дня: гроздь винограда.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, оранжевый, охра, терракотовый, коралловый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, соколиный глаз, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будут длиться недолго, но их течение окажется острым, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи. Мясо лучше заменить растительным белком – например, фасолью.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но особенно – для сбора винограда и виноделия.
Магия и мистика дня: можно создавать амулеты и обереги, а также чистить украшения из благородных металлов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через три дня.
Табу дня: депрессия станет плохой приметой и надолго отпугнут удачу – как личную, так и профессиональную.
Цитата дня: «Если нам нужен отдых и перемена обстановки, то лучше всего – прогулка по морю» (Джером Клапка Джером).
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