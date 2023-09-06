Астрологічний прогноз на 6 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для підготовки до нових починань – обмірковування деталей і визначення тактики та стратегії.

Символ дня: манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: блакитний нефрит, синя яшма, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: хребет, крижова кістка.

Хвороби дня: організм вимагатиме підвищеного фізичного навантаження, але з ним головне – не перестаратися, інакше можна отримати травми й розтягнення, які доведеться довго лікувати.

Харчування дня: відмовлятися від їжі небажано – без навантаження шлунок може почати "їсти" себе зсередини, але й переїдати категорично не рекомендується – раціон має бути легким і водночас поживним.

Стрижка дня: стригтися можна лише в разі потреби.

Дачні роботи: можна проводити будь-які роботи в саду.

Магія й містика дня: можна вивчати езотеричні праці та навчатися науки магії.

Сни дня: сни нинішньої місячної доби можуть містити підказку щодо того, як змінити своє життя на краще – бажано до неї дослухатися.

Табу дня: не можна використовувати чужі таємниці з корисливою метою.

Цитата дня: "Ще в ранньому дитинстві я набув розпусної звички вважати себе не таким, як усі, і поводитися інакше, ніж інші смертні. Виявилося, що це золота жила" (Сальвадор Далі).

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