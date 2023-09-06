Астрологический прогноз на 6 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно для подготовки к новым начинаниям – обдумывания деталей и определения тактики и стратегии.

Символ дня: Манускрипт.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: голубой нефрит, синяя яшма, янтарь.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец.

Болезни дня: организм будет требовать повышенной физической нагрузки, но с ней главное не переусердствовать – в противном случае можно получить травмы и растяжения, которые придется долго лечить.

Питание дня: Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать «есть» себя изнутри, но и переедать категорически не рекомендуется – рацион должен быть легким и, одновременно, питательным.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.

Дачные работы дня: можно проводить любые работы в саду.

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерические труды и обучаться науке магии.

Сны дня: сны нынешних лунных суток могут содержать подсказку относительно того, как изменить свою жизнь к лучшему – желательно к ней прислушаться.

Табу дня: нельзя использовать в корыстных целях чужие тайны

Цитата дня: «Еще в раннем детстве я приобрел порочную привычку считать себя не таким, как все, и вести себя иначе, чем прочие смертные. Оказалось, что это золотая жила» (Сальвадор Дали).

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