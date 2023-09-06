Астрологический прогноз на 6 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для подготовки к новым начинаниям – обдумывания деталей и определения тактики и стратегии.
Символ дня: Манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: голубой нефрит, синяя яшма, янтарь.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец.
Болезни дня: организм будет требовать повышенной физической нагрузки, но с ней главное не переусердствовать – в противном случае можно получить травмы и растяжения, которые придется долго лечить.
Питание дня: Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать «есть» себя изнутри, но и переедать категорически не рекомендуется – рацион должен быть легким и, одновременно, питательным.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайне необходимости.
Дачные работы дня: можно проводить любые работы в саду.
Магия и мистика дня: можно изучать эзотерические труды и обучаться науке магии.
Сны дня: сны нынешних лунных суток могут содержать подсказку относительно того, как изменить свою жизнь к лучшему – желательно к ней прислушаться.
Табу дня: нельзя использовать в корыстных целях чужие тайны
Цитата дня: «Еще в раннем детстве я приобрел порочную привычку считать себя не таким, как все, и вести себя иначе, чем прочие смертные. Оказалось, что это золотая жила» (Сальвадор Дали).
Читайте также:
- Астропрогноз для Украины на период с 24.08.23 по 23.08.24: что ждет нас и нашу страну в это время
- Ретроградный Меркурий с 23 августа по 15 сентября 2023 года: что нас ждет в это время
- Кармические Лунные узлы в Овне и Весах с 18 июля 2023 до 12 января 2025: что принесет этот период
- Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда наши умственные способности улучшатся